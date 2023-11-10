دفاع تركيا عن حركة حماس يعقد علاقتها مع الاتحاد الأوروبي

مع دفاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حركة حماس في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة، تزداد علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي تعقيدًا، بعدما كانت تواجه بالأساس صعوبات نتيجة أعوام من الأزمات وسوء الفهم.

وسعى أردوغان عند اندلاع الحرب في غزة، إثر شن حماس هجومها غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، للعب دور وساطة.

غير أن هذا الطموح تبدد تمامًا على ما يبدو، إذ أعلن أردوغان أن حماس مجموعة "مجاهدين مقاتلين من أجل الحرية"، وليست منظمة إرهابية كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتركيا مرشحة رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن المفاوضات التي بدأت عام 2005 مجمدة منذ عام 2018.

وأشارت المفوضية الأوروبية مرة جديدة في تقريرها الأخير حول وضع المفاوضات مع الدول المرشحة، الصادر يوم الأربعاء الماضي، إلى أن أنقرة تبتعد أكثر وأكثر عن القيم الديمقراطية التي ينادي بها التكتل.