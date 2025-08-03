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العالم العربي

رئيس حكومة لبنان: لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

رئيس حكومة لبنان: لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامالمصدر: الرئاسة اللبنانية - منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 12:28 م

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إن "قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه"، وإن "قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصرًا".

وفي جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار 4 آب في مرفأ بيروت، شدد سلام على وجوب "فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصرًا".

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وفيما يتعلق بالانفجار قال سلام إن "معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة"، واعتبر أن "المطالبة بالعدالة في تفجير المرفأ تؤمّن بناء الدولة العادلة".

وأضاف: "يجب أن نحدد طبيعة البلد الذي نريد أن نعيش فيه، ولا بناء دولة في ظل الانفلات من العقاب، ولا سيادة بلا محاسبة، ولا دولة قانون بلا محاسبة".

وقال سلام إن "ثقافة الانفلات من العقاب هي التي كرست غياب الدولة"، وأضاف أن "معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة".


 
 
 
 
 

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