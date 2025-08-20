الإعلام السوري يتحدث بالكردية.. خطوة تكتيكية أم تحول حقيقي؟

تستعد وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لبدء النشر باللغة الكردية هذا الأسبوع، وهي خطوة رائدة قد تعمل على تحسين الحالة المزاجية في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة المركزية والإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا في مفاوضات صعبة حول الوضع المستقبلي للأخيرة.

ووفق تقرير لموقع "المونيتور"، فإن خطوة "سانا" نحو اللغة الكردية تعدّ رمزية إلى حد كبير، وجزءاً من جهود دمشق لإظهار نفسها كدولة تسوية وسط مفاوضات متوترة.

ولعقود حُظر استخدام اللغة الكردية في الدولة السورية، فيما يأتي تغيير اسم وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الناطقة، سابقاً، باسم نظام بشار الأسد، عقب عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق بدأت منذ 8 ديسمبر 2024، مع الحكم الجديد بقيادة أحمد الشرع.

وصرح المدير الجديد للوكالة، اللواء زياد محاميد، لوكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن "سانا" ستوسع نطاق محتواها متعدد اللغات ليشمل: الإسبانية، والتركية، والكردية، وستُجدد بنيتها التحتية المتهالكة، وستفتح مكاتب جديدة في الخارج.

خطوة رمزية

يأتي هذا الإعلان في ظلّ انفراج متنامٍ بين دمشق والأكراد السوريين، بعد أسابيع عاصفة شهدت انهيار محادثات بوساطة أمريكية وفرنسية، بهدف ضمان اندماج الهياكل العسكرية والمدنية الكردية السورية مع الحكومة المركزية.

واندلعت اشتباكاتٌ بالتوازي بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بقيادة الأكراد في حلب ودير الزور ومحيطهما، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع شامل.

يوم السبت، صرّح الشرع في تجمعٍ في إدلب، المحافظة الشمالية التي كان يحكمها قبل الإطاحة بنظام الأسد، بأنه يأمل في تجنّب الصراع العسكري مع قوات سوريا الديمقراطية.

الأهم من ذلك، أشار الشرع إلى أن الولايات المتحدة وتركيا، الفاعلين الرئيسين الداعمين للجهود، أرادتا حل الأمور سلمياً. وأضاف: "آمل ألا ندخل في نزاع. وأنا متفائل بأننا سنحله خلال بضعة أشهر".

"شهر العسل"

ويتجنّب الشرع عمداً المواجهة مع قوات سوريا الديمقراطية في هذه المرحلة، وبحسب تقرير "المونيتور" فإن هذه الإستراتيجية على مر السنين، تعد نمطاً واضحاً لدى الزعيم السوري الجديد، يتمثل في عدم فتح أكثر من جبهة واحدة في آن واحد.

أخبار ذات علاقة السويداء تخلط الأوراق.. الأكراد يرفعون سقف التفاوض مع دمشق

ولا يزال هذا النمط قائماً حتى اليوم، كما يقول إبراهيم الأصيل، الزميل البارز وقائد مشروع سوريا في المجلس الأطلسي. وكان الأصيل يُلمّح إلى إستراتيجية الشرع في القضاء الممنهج على منافسيه في إدلب، بمن فيهم حلفاء سابقون من المقاتلين السُنّة، مما مهد الطريق أمام مسيرته نحو النصر في نهاية المطاف.

وقال أصيل: "الوضع في السويداء خارج عن السيطرة، وقد فقد زخمه، لذا يُريد أن يظهر بمظهر الطرف الأكثر تصالحًا ومسؤولية مع قوات سوريا الديمقراطية. يفعل ذلك لكسب الوقت لترسيخ مكانته وإعادة تموضعه. وهو قادر على ذلك بفضل الخطاب التركي المتشدد. هذا يُمكّنه من أن يكون الشرطي الصالح".

يدرك الشرع أيضاً أن سفك الدماء في السويداء جعله تحت المجهر الدولي المتزايد، إذ نقل موقع "المونيتور" عن دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته: "انتهى شهر العسل".

كما قال تشارلز ليستر، مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط، لموقع المونيتور: "يدرك الشرع جيداً حساسية قضية قوات سوريا الديمقراطية على الصعيد الدولي، لكنه يدرك أيضاً أن المجتمع الدولي يُجمع، الآن، على ضرورة اندماجها في الدولة".

أخبار ذات علاقة حلب.. ما أسباب فشل عملية تبادل معتقلين بين دمشق والأكراد؟

وأضاف: "هذا يمنح دمشق ميزةً جوهرية، حيث تُصبّ المحادثات الفاشلة أو الحوادث التي ترفض فيها قوات سوريا الديمقراطية المشاركة أو تضع شروطًا جديدة على الطاولة في مصلحة دمشق".

ومع ذلك، أقرَّ ليستر بأن "نهج السياسة الخارجية الخالية من المشاكل الذي يتبعه الشرع سيتعرض لضربة قوية إذا تم السعي إلى حل عسكري لقوات سوريا الديمقراطية".