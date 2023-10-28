روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة يخاطر بالتسبب بكارثة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي، ويخاطر بالتسبب بكارثة يمكن أن تستمر لعقود.

وأدلى لافروف بالتصريحات، وهي من أشد انتقادات موسكو لإسرائيل حتى الآن، في مقابلة مع وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية (بيلتا) نشرتها، اليوم السبت.

وقال لافروف "بينما نندد بالإرهاب، فإننا نرفض بشكل قاطع إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون".

وأضاف أن من المستحيل القضاء على حماس، مثلما تعهدت إسرائيل، دون تدمير غزة مع معظم سكانها المدنيين.

وتابع: "إذا تم تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، مثلما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة لعقود عديدة، إن لم يكن لقرون".

وقال: "لابد من التوقف والإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان تحت الحصار".

وقالت سلطات الصحة في قطاع غزة، الجمعة، إن 7326 فلسطينيًا قتلوا بالقصف الإسرائيلي.

وكانت حركة حماس شنت هجومًا، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 معظمهم من المدنيين.

كما احتجزت حماس أكثر من 200 أسير.