الجامعة العربية تطالب بوقف التصعيد في غزة فورًا

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من بغداد، اليوم الاثنين، بـ"وقف العمليات العسكرية فورًا" في قطاع غزة وفتح "ممرات آمنة" لسكان القطاع، مع دخول الحرب التي أوقعت آلاف القتلى يومها العاشر.

وقال أبو الغيط في كلمة له خلال افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب نقلتها القناة العراقية الرسمية "إننا نطالب بوقف العمليات العسكرية فورًا وفتح ممرات آمنة على نحو عادل لإغاثة السكان وإدخال المواد الأساسية، وإنقاذ الجرحى بعد انهيار القطاع الصحي تقريبًا في القطاع الذي يتعرض للقصف، كل دقيقة".

وأتى الاجتماع في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على غزة مع تأكيد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحركة حماس الفلسطينية الاثنين عدم وجود "وقف لإطلاق نار" في القطاع.