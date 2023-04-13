بيان سعودي سوري: مباحثات جدة ناقشت حلا سياسيا يحافظ على وحدة سوريا
قال بيان سعودي سوري مشترك، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، إن المباحثات السعودية السورية في جدة ناقشت "حلا سياسيا يحافظ على وحدة سوريا".
وجاء البيان المشترك في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للسعودية، والتي تضمنت عقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "جرت خلالها مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق"، وفقا لــ "واس".
كما بحث الجانبان "الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي"، وفق نص البيان.
واتفق الجانبان على "أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم.. واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".
وأعرب الجانبان عن "ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين".
ووفق وكالة الأنباء السعودية، فقد "أعرب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية عن تقدير سوريا للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوريا".