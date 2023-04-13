بيان سعودي سوري: مباحثات جدة ناقشت حلا سياسيا يحافظ على وحدة سوريا

وجاء البيان المشترك في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للسعودية، والتي تضمنت عقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "جرت خلالها مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق"، وفقا لــ "واس".