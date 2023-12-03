تقارير: نتنياهو يُهمش دور شريكيه غالانت وغانتس ويعمق العداء داخل "كابينت الحرب"

ولفتت إلى أن نتنياهو عوَّل على دعم غالانت وغانتس طوال الفترة السابقة، وأصبح الثلاثة من رموز المرحلة الراهنة، وبدا أن وزيري الدفاع، الحالي والسابق، يمنحان نتنياهو ثقلًا وشرعية، إلا أنها رصدت تحولًا ظاهرًا للعيان.

نتنياهو يسطو على الإنجاز

وقالت صحيفة "معاريف" إن أول إنجاز منذ السابع من أكتوبر، والذي تمثل في تحرير 110 أسرى إسرائيليين أدَّى إلى أزمة أخرى.. إذ فضَّل نتنياهو عدم توزيع هذا الإنجاز على أعضاء مجلس الحرب، ولم يقم بدعوتهما لحضور المؤتمر الصحفي.

وكانت أنباء ترددت عن عزم مكتب غالانت تنظيم مؤتمر صحفي منفرد سيلقي فيه الوزير كلمة، إلا أن مكتب نتنياهو وزَّع على وسائل الإعلام تعميمًا بأن رئيس الوزراء بصدد تنظيم مؤتمر صحفي دعا إليه وزير الدفاع؛ ما تسبب في أزمة وألغى غالانت مؤتمره.

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ صدر عن مكتب نتنياهو بيانٌ مكملٌ بأن دعوة وُجِّهت إلى غالانت في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وأنه كان عليه أن يحضر، فيما رأت الصحيفة أن هذا السجال يكفي لفهم طبيعة الأزمة بين نتنياهو وبين وزير دفاعه.

الصحيفة أكدت نقلًا عن مصادرها أن الخلافات بين نتنياهو وغالانت بلغت ذروتها أمس السبت، وأن قطيعة حدثت بينهما، حتى مع حرص الإثنين على عدم تسريب الأزمة للإعلام، مع أن الأزمة في المجمل ظاهرة للعيان.

غالانت انتهى

وخلال المؤتمر الذي عقده نتنياهو بالأمس، سأله أحد الصحفيين عن أسباب عقده منفردًا، فلم يتردد في القول: "عرضت عليه (غالانت) تنظيم مؤتمر صحفي، فقرَّرَ ألا يُقرر".

ولم تُخفِ الصحفية أن الأزمة أقدم بكثير حتى من قبل السابع من أكتوبر وما أعقبها، فقد طفت على السطح منذ خطة الإصلاحات القضائية التي أدت إلى تشكك نتنياهو وفريقه في نوايا غالانت.

وكشفت الصحيفة أنه في أعقاب السابع من أكتوبر، قال مصدر رفيع بحزب "الليكود" الحاكم لمقربين منه خلال حوار شخصي، إن غالانت انتهى بالنسبة للحزب، وخلال الانتخابات المقبلة، أيًّا كانت، سوف يشارك من خلال حزب آخر، هذا لو أسس حزبًا منفردًا"، على حد قوله.

وقدَّرت أن يحافظ وزير الدفاع على وضعه الخاص حتى بعد الحرب، إلا إذ انتهى مستقبل كل القيادات التي تتولى الزمام الحكم منذ هجوم حماس، متوقعة أن "يبقى الثنائي الغريب والمختلف الذي يرتدي الأسود (نتنياهو وغالانت) في وضعية قيادة الحرب في ظل صراع شخصي صلب بينهما".

غانتس وأزمة الموازنة

أزمة أخرى طفت على السطح مؤخرًا بين نتنياهو ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس، والأخير انضم ونواب من حزبه الوسطي-اليميني إلى الائتلاف، عقب الحرب، كوزراء بلا حقيبة، وأصبح غانتس عضوًا في مجلس الحرب المصغر.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكدت أن دعوات وُجِّهت إلى غانتس وحزبه لترك هذه الحكومة فورًا، على خلفية "السياسة البذيئة في وقت الحرب والموازنات التي لا تفي بمستلزماتها".

وذكرت الصحيفة على لسان الدكتور باروخ لِيشِم، المحاضر بقسم السياسة والإعلام بكلية هداسا الأكاديمية بالقدس المحتلة، أن مبرر الداعين لاستقالة غانتس يرون أن نتنياهو يعمل حتى في خضم الأزمة من أجل بقائه السياسي، وأنه أيَّد الموازنة التي ستعني استمرار تدفق المخصصات المالية الائتلافية من الموازنة (تلك التي لا تتعلق بالمجهود الحربي) رغم علمه أنها ستمس بصورته.

الصحيفة تعلم أن نتنياهو فقد بريقه، إلا أنها ذكَّرت بأن سياسيًّا يعمل منذ 30 عامًا بأسلوب محدد من أجل البقاء السياسي، "يصعب عليه أن يغير جلده فجأة".