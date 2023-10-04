التحقيق مع سفيرة ليبية بتهمة تزوير فواتير مرضى سرطان

خضعت سفيرة ليبيا لدى بروكسل أمل الجراري للتحقيق والاستجواب بعد انتشار تسجيل صوتي نُسب لها على مواقع التواصل الاجتماعي تخاطب فيه مساعدتها، بشأن تزوير فاتورة علاج.

وقال التسجيل المنسوب لـ"الجراري" إنها تحتاج إلى "فاتورة مزورة" تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي "زائف" من مرض السرطان.

وذكرت النيابة العامة الليبية في بيان، أن السفيرة تم استجوابها حول "ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء، دون وجه حق، على مال عام".

وأضاف البيان أن النائب العام قرر حبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وبدورها أكدت مساعدة السفيرة نديمة الجريتلي لوسائل إعلام ليبية صحة التسجيل.

وبينت السفيرة في رسالتها الصوتية المنسوبة لها، أنه ينبغي أن ترسل الفاتورة إلى وزارة الصحة للحصول على موافقتها حتى تتمكن من الإفراج عن الأموال.

وعن مدى دقة وجود الجراري في طرابلس، بينت وسائل إعلام محلية أن السفيرة كانت موجودة بالفعل، أمس الثلاثاء، في طرابلس لإنجاز بعض المعاملات، قبل أن تحاول في اليوم عينه المغادرة إلى دولة أوروبية إلا أن النيابة أوقفتها.