طلعات استطلاع بريطانية فوق غزة لتحديد مكان الرهائن

سيقوم الجيش البريطاني بطلعات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة بتحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتُجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في الهجوم بنحو 240 رهينة.

وبعد إطلاق سراح ما مجموعه 110 رهائن منذ بدء النزاع، بما في ذلك 105 خلال الهدنة، معظمهم نساء وقصّر، لا يزال هناك 136 رهينة لدى حماس ومجموعات تابعة لها، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأسفر هجوم حماس عن سقوط نحو 1200 قتيل في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وأوقع القصف المكثف على غزة، والذي ترافق، اعتبارًا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون، بينهم ما يزيد على 6 آلاف طفل، وفق حكومة حماس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان نُشر، مساء أمس السبت: "دعمًا لأنشطة إنقاذ الرهائن المستمرة، ستُجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة".