فوضى وتراشق داخل الكابينت الإسرائيلي بسبب إدخال الوقود إلى غزة

شهد اجتماع عقده المجلس الوزاري لشؤون الأمن السياسي "الكابينت الإسرائيلي" أمس الأحد، عاصفة من التراشق والانتقادات التي وجهها وزير الأمن القومي إيتمار بن غِفِير، ضد ما سمّاها التسهيلات التي أقرها مجلس الحرب "الكابينت المُصغَّر" لقطاع غزة.

ووضعت صحيفة "يسرائيل هيوم" يدها على تطور آخر، زاد من حدة التراشق الذي شهده الاجتماع، إذ انضمت وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق، ميري ريغِف (الليكود) إلى موقف بن غفير، واتهمت بشكل مبطن زعيم الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالانحياز للطلبات الأمريكية على حساب الإسرائيليين.

الصحيفة نبَّهت إلى أن ما جرى داخل الاجتماع لم يكن من المفترض أن يصل إليها أو لأي وسيلة إعلامية أخرى، وذكرت أن وزير الهجرة والاستيعاب، أوفير سوفير (كتلة الصهيونية الدينية) وصف تسريب تفاصيل الاجتماع بأنه "خزي وعار".

بن غفير يفقد أعصابه

وشهد الاجتماع جدالًا حادًّا بين ممثلي المؤسسة العسكرية وبين وزير الأمن القومي، الذي اعترض على التساهل مع سكان غزة، وطالب المؤسسة العسكرية بـ "الوقف الفوري للتسهيلات التي مُنحت لهم " على حد زعمه.

وفقد بن غفير- الذي يتزعّم حزب "عوتْسِما يِهودِيت" اليميني المتطرف - أعصابه بعد أن عرض عليه مندوبو المؤسسة العسكرية قائمة بالأوبئة التي يمكنها أن تستشري في قطاع غزة حال تدهور الوضع الإنساني، ومن بينها انتشار القُمَّل والجرب وغيرهما.

الوزير المتطرف وهو أحد أكبر داعمي العودة إلى "غوش قطيف"، وهو أكبر تجمع استيطاني في غزة (21 مستوطنة) قبل الانسحاب منه في عام 2005، قال: "هل أقرص نفسي (بمعنى لكي يصدق ما يسمعه) لدينا أطفال في غزة (أسرى) لم يزرهم حتى الصليب الأحمر، وأنت تحدثني عن الجرب والقُمَّل. نحن الضحية وليس العكس، وطالما الأطفال والنساء خاصتنا، لا يتلقّون العلاج، لا أكترث بمرض الجرب لديهم، هذا هراء".

وتابع بن غفير "لقد قدمتم لهم في البداية الماء ومن بعده الغذاء، الآن الوقود، وفي المرحلة المقبلة ستعطونهم كرة القدم والرياضة".