حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره والحصيلة ترتفع إلى 348
أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، الخميس، مقتل أحد عناصرها بقصف إسرائيلي شرق لبنان، فيما قالت إسرائيل إن القتيل أطلق مسيرات نحو أراضيها.
ونعى الحزب في بيان علي أحمد علاء الدين "الياس" مواليد عام 1985 من بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.
وأضاف أنه "ارتقى شهيدًا على طريق القدس"، في إشارة إلى مواجهات الحزب مع إسرائيل.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل شخص كان على متن دراجة نارية استهدفتها مسيّرة إسرائيلية في بلدة سحمر في البقاع الغربي، ونقلت جثته إلى مستشفى مجاور.
وبمقتل علاء الدين ترتفع حصيلة قتلى ميليشيا "حزب الله" إلى 348 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيانات للحزب رصدتها وكالة "الأناضول".
في السياق، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس: "جيش الدفاع قضى على ناشط من الوحدة الجوية لحزب الله قام بإطلاق مسيّرات نحو إسرائيل".
وأضاف: "قضت طائرة لسلاح الجو في منطقة قرية سحمر في لبنان على ناشط إطلاق مسيّرات من الوحدة الجوية لحزب الله".
وتابع: "أغارت طائرات حربية على مبان عسكرية لحزب الله في حولا وعيترون، كما قصفت قوات جيش الدفاع بالمدفعية مناطق في وادي حمول ومنطقة مجاورة لمنطقة الناقورة".