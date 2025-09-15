أشغال القمة العربية الإسلامية في الدوحة.. (بث مباشر)

أمير دولة قطر: الدوحة، تعرضت لاعتداء غادر\nأمير قطر: حركة حماس كانت تدرس مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار قي غزة عند وقوع الهجوم\n\nالشيخ تميم: بنيامين نتنياهو يريد جعل قطاع غزة غير صالح للحياة* الشيخ تميم: إسرائيل تعمل على تقسيم سوريا\nأمير قطر: المخططات الإسرائيلية في المنطقة "لن تمر"\n\nأخبار ذات علاقة\n\nأمير قطر: نتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية ساحة نفوذ إسرائيلية (فيديو)\n\nأحمد أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر "سقوط أخلاقي"\nأمين عام التعاون الإسلامي: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود\nأمين عام التعاون الإسلامي: ندعم مخرجات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين\nرئيس الوزراء العراقي: أقترح تشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة لنقل موقفنا إلى مجلس الأمن والجهات الدولية\nعاهل الأردن: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية تقوض التوصل إلى حل الدولتين\nعباس: لا استقرار في المنطقة إلا بوقف حرب الإبادة في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية\nأردوغان: العربدة الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق\nالرئيس الإيراني: لا أحد بمنأى عن هجمات إسرائيل وعلينا بالوحدة لصدها\nالرئيس اللبناني: الهجوم على الدوحة يهدف إلى "تصفية التفاوض"\nالرئيس السوري: استهداف المفاوض والوسيط سابقة خطيرة\nنائب رئيس الوزراء العُماني: أمن دولة قطر هو أمن الخليج والأمن العربي والإسلامي كله\nرئيس المجلس الرئاسي الليبي: يجب اتخاذ موقف موحد في مجلس الأمن ضد العدوان على قطر\nرئيس وزراء ماليزيا: الإدانة لن توقف إطلاق الصواريخ ولن تحرر فلسطين، بل لا بد من فرض عقوبات على إسرائيل\nولي العهد الكويتي: أمن دولة قطر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي\nوزير الخارجية الإندونيسي: ندين العدوان على قطر باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي\nالبيان الختامي لقمة الدوحة يؤكد الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض واقع جديد بالمنطقة\nالبيان يؤكد "التضامن المطلق مع قطر والوقوف معها في ما تتخذه من خطوات للرد"