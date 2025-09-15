إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

العالم العربي

أشغال القمة العربية الإسلامية في الدوحة.. (بث مباشر)

زعماء الدول العربية والإسلامية خلال القمةالمصدر: وكالة الأنباء السعودية
  • أمير دولة قطر: الدوحة، تعرضت لاعتداء غادر
  • أمير قطر: حركة حماس كانت تدرس مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار قي غزة عند وقوع الهجوم
  • الشيخ تميم: بنيامين نتنياهو يريد جعل قطاع غزة غير صالح للحياة* الشيخ تميم: إسرائيل تعمل على تقسيم سوريا
  • أمير قطر: المخططات الإسرائيلية في المنطقة "لن تمر"

  • أحمد أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر "سقوط أخلاقي"
  • أمين عام التعاون الإسلامي: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود
  • أمين عام التعاون الإسلامي: ندعم مخرجات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين
  • رئيس الوزراء العراقي: أقترح تشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة لنقل موقفنا إلى مجلس الأمن والجهات الدولية
  • عاهل الأردن: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية تقوض التوصل إلى حل الدولتين
  • عباس: لا استقرار في المنطقة إلا بوقف حرب الإبادة في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية
  • أردوغان: العربدة الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق
  • الرئيس الإيراني: لا أحد بمنأى عن هجمات إسرائيل وعلينا بالوحدة لصدها
  • الرئيس اللبناني: الهجوم على الدوحة يهدف إلى "تصفية التفاوض"
  • الرئيس السوري: استهداف المفاوض والوسيط سابقة خطيرة
  • نائب رئيس الوزراء العُماني: أمن دولة قطر هو أمن الخليج والأمن العربي والإسلامي كله
  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي: يجب اتخاذ موقف موحد في مجلس الأمن ضد العدوان على قطر
  • رئيس وزراء ماليزيا: الإدانة لن توقف إطلاق الصواريخ ولن تحرر فلسطين، بل لا بد من فرض عقوبات على إسرائيل
  • ولي العهد الكويتي: أمن دولة قطر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
  • وزير الخارجية الإندونيسي: ندين العدوان على قطر باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • البيان الختامي لقمة الدوحة يؤكد الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض واقع جديد بالمنطقة
  • البيان يؤكد "التضامن المطلق مع قطر والوقوف معها في ما تتخذه من خطوات للرد"

 

 

