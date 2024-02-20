"حماس" ترد على الأنباء بشأن البحث عن خليفة للسنوار

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن كل ما يصدر عن قيادات حماس في الخارج "يتم بالتنسيق مع رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، يحيى السنوار".

ويأتي التصريح وسط تضارب الأنباء عن السنوار أخيرًا، خاصة تلك المتعلقة باعتقاله أو تصفيته، وما أثير حول أن الحركة بدأت مشاورات لتعيين خليفة له.

وكان بدران يتحدث إلى قناة "العربية" عقب وصول وفد من حماس إلى القاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.