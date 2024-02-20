"حماس" ترد على الأنباء بشأن البحث عن خليفة للسنوار
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن كل ما يصدر عن قيادات حماس في الخارج "يتم بالتنسيق مع رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، يحيى السنوار".
ويأتي التصريح وسط تضارب الأنباء عن السنوار أخيرًا، خاصة تلك المتعلقة باعتقاله أو تصفيته، وما أثير حول أن الحركة بدأت مشاورات لتعيين خليفة له.
وكان بدران يتحدث إلى قناة "العربية" عقب وصول وفد من حماس إلى القاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
وأشار بدران إلى أن وفدا من حركة حماس وصل إلى القاهرة، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية؛ بهدف "التشاور".
ووصف بدران تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول ضرورة توصل حماس وإسرائيل لاتفاق بأنها "غير موفقة"، لافتًا إلى أن حماس بادرت للتواصل مع حركة فتح ولا وجود لأي تواصل مع السلطة.
ونوه بدران إلى أن حماس تُجري تشاورات مع الفصائل الفلسطينية التي "تشاركها الرؤية"، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وأثارت صورة جرى تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوم أمس الإثنين، تساؤلات بشأن اعتقال إسرائيل لزعيم حماس في غزة يحيى السنوار.
وتداول نشطاء صورة تُظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي رجلًا يشبه زعيم حركة حماس يحيى السنوار، فيما أثيرت تساؤلات حول هوية الرجل الذي ظهر مكبلًا، ومحاطًا بعناصر من قوات الجيش.