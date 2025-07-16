عراقجي يعلق على الغارات الإسرائيلية في سوريا

أدان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، واصفاً إياها بأنها "عدوان متوقع وامتداد لسلوك متهور"، محذراً من أن صمت المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على استهداف عواصم أخرى في المنطقة.

وقال عراقجي في تصريح نشره التلفزيون الإيراني "للأسف، ما حدث كان متوقعاً بالكامل. السؤال المطروح الآن: ما هي العاصمة التالية المستهدفة؟".

وأضاف "النظام الصهيوني الوحشي والمتمرد لا يعرف حدوداً ولا يعترف بقوانين، ولا يفهم سوى لغة القوة.، مشيراً إلى أنه "يجب على دول المنطقة والمجتمع الدولي أن يتحدوا لوضع حد لهذا السلوك العدواني المجنون."

وأكد عراقجي أن إيران تدعم بشكل كامل سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة "العدوان والتصعيد الخارجي".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، على خلفية الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع داخل الأراضي السورية، ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق.