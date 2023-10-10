إسرائيل للسياح: تجنبوا الرحلات وابقوا قرب الأماكن المحمية

وأضافت المذكرة، أنه يتعين على من يقومون برحلات بحرية أن يبقوا على سفنهم، بينما يجب على السياح الآخرين البقاء في فنادقهم.

وجاء في المذكرة: "بشكل عام، يرجى البقاء بالقرب من الأماكن المحمية والتصرف وفقًا لتعليمات القيادة الداخلية".