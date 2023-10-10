إطلاق الصواريخ من غزة
إطلاق الصواريخ من غزةرويترز

إسرائيل للسياح: تجنبوا الرحلات وابقوا قرب الأماكن المحمية

قالت وزارة السياحة الإسرائيلية في مذكرة أرسلتها إلى وكالات السياحة المحلية، إنه ينبغي تجنب الرحلات إلى إسرائيل، في الوقت الذي أشارت فيه تل أبيب إلى أنها قد تخطط لهجوم بري على غزة ردا على هجمات حركة حماس الفلسطينية في مطلع الأسبوع.

إطلاق الصواريخ من غزة
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وأضافت المذكرة، أنه يتعين على من يقومون برحلات بحرية أن يبقوا على سفنهم، بينما يجب على السياح الآخرين البقاء في فنادقهم.

وجاء في المذكرة: "بشكل عام، يرجى البقاء بالقرب من الأماكن المحمية والتصرف وفقًا لتعليمات القيادة الداخلية".

إسرائل

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