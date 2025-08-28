إسرائيل تؤكد استهداف كبار قيادات الحوثيين في اليمن

قال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن بلاده شنت غارات على لقاء جمع كبار المسؤولين الحوثيين في اليمن، بمن فيهم رئيس الأركان، بالتزامن مع خطاب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وأفادت القناة "12" العبرية بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 12 غارة بعضها استهدف قياديين في المستويات السياسية للحوثيين، بينهم عشرة من كبار مسؤولي الميليشيا، ضمن عملية أُطلق عليها اسم "قطرة حظ"، واستغرقت دقائق معدودة، مشيرة إلى أن السلطات تواصل التحقق من نتائجها.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن التخطيط للضربة بدأ منذ بداية الأسبوع، كجزء من الموجة السابقة من الضربات، لكنها لم تُنفّذ إلا الآن.

وقالت مصادر يمنية إن الغارات شملت العاصمة صنعاء وأهدافًا في محافظتي حَجّة وعَمْران شمالي البلاد.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارته غرفة العمليات، إلى هدف الهجوم قائلاً: "كما حذرنا الحوثيين في اليمن: من يرفع يده على إسرائيل، ستقطع".

وكانت الميليشيا المدعومة من إيران نفت استهداف قادتها في الهجوم الإسرائيلي الذي شهدته صنعاء مساء الخميس، في أول تعليق لها على هذه الضربات.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مواقع "عسكرية" تابعة للحوثيين في صنعاء، من بينها أهداف تقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود؛ "ردًّا على الهجمات المتكررة التي شنّها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومدنييها".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، يتم الإعلان عن اعتراض معظمها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.

ويقول الحوثيون إنّ هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.