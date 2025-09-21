عباس: إنهاء الحرب في غزة أولوية

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، واعتبرها "خطوة على طريق السلام العادل والدائم".

وقال عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، "الأولوية اليوم، هي وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الإعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".

وأضاف أن الاعتراف يشكّل "خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن اعتراف بريطانيا "بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".

وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم الأحد، أنها تعترف بدولة فلسطينية رسميًا، في إطار دعم حل الدولتين، وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في تحوّل جذري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.

وقال ستارمر، في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس، "اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين"، وفق "فرانس برس".

وأكد ستارمر أنه ينبغي أن لا يكون لحركة حماس أي دور في المستقبل أو في الإدارة أو الأمن.