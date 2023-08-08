موظفو تلفزيون لبنان يواصلون إضرابهم المفتوح

تغيب الأخبار والبرامج المختلفة، كما التغطيات الإخبارية، لليوم الخامس على التوالي، عن شاشة تلفزيون لبنان الرسمي، بفعل الإضراب المفتوح، الذي ينفذه نحو 190 موظفًا.

ويحتج هؤلاء على عدم مساواتهم بموظفي القطاع العام وتحسين رواتبهم بما يتلاءم مع الزيادات المتصاعدة في غلاء المعيشة.

وحين سئل وزير الإعلام زياد مكاري الوصي على تلفزيون لبنان، بعد جلسة الحكومة عن موضوع الإضراب قال: "ليس هناك مشكلة في التلفزيون لأن الأموال موجودة، كما أن الإضراب أعلن بعدما أتينا بالأموال".

ويرد موظفو التلفزيون بأنهم ليسوا من هواة الإضراب، وأن تحركهم ليس موجها ضد أحد، وجل ما يطالبون به مستحقات، طالت وعود المسؤولين ببتها. كما أن وزير الإعلام أكد أحقيتها.