جنوب لبنان على حافة النار.. قصف إسرائيلي عنيف بعد محاولتي تسلل

شهد الجنوب اللبناني، بعد ظهر اليوم الإثنين، تطورات متسارعة على خلفية الأحداث الجارية بين حماس وإسرائيل، ما يقربه من حافة النار التي قد تشتعل في أية لحظة.

وقام مسلحون بالتسلل من لبنان إلى شمال إسرائيل، في محاولتين متواليتين، فيما تعرضت بلدات القطاع الغربي وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل إلى قصف إسرائيلي عنيف، استهدف أيضًا برجًا تابعًا لحزب الله على الحدود.

ووقعت عملية التسلل الأولى، باتجاه الجليل الغربي في بلدة الضهيرة، حيث اشتبكت مجموعة قوامها أربعة مسلحين مع الجنود الإسرائيليين.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل اثنين من المتسللين، وإصابة 3 جنود إسرائيليين.

من جهته، نفى حزب الله أن يكون قد نفذ أي عملية داخل إسرائيل، وبعدها بساعات تم الحديث عن محاولة أخرى لم تتضح تفاصيلها بعد.

إلى ذلك، سُجلت عملية إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا من سهلة القليلة في منطقة صور باتجاه الداخل الإسرائيلي، وقد ردت القوات الإسرائيلية بقصف المنطقة المحيطة.

بدوره، قال الجيش اللبناني إن "خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى تتعرض إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي".

ودعا الجيش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".