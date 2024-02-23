النائب السابق شامل روكز: الجبهة الجنوبية تضر لبنان وشعبه
قال العميد اللبناني المتقاعد والنائب السابق شامل روكز، إن "الجبهة الجنوبية للبلاد تضر لبنان وشعبه"، مؤكداً أن "حزب الله اتخذ قرار الحرب مع إسرائيل بمفرده".
وعبَّر روكز، وهو صهر الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في حديث مع "إرم نيوز"، عن أمله بتطبيق القرار (1701) كاملاً على طرفي الحدود، لبسط سلطة الدولة، وتفعيل دور الجيش اللبناني، وتأمين الاستقرار في الجنوب.
واتهم إسرائيل بمحاولة التوسع في الحرب، وضرب المنشآت الاقتصادية اللبنانية، على غرار العام 2006.
ومنذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشتبك ميليشيات حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود في جنوب لبنان، ما أوقع قتلى وجرحى لدى الطرفين.
الفراغ الرئاسي
وتطرق العميد المتقاعد إلى الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان، وأكد أن عمل المؤسسات وإصلاح الاقتصاد لا يستقيمان دون رئيس للجمهورية.
وقال :"لا أحد قوي في لبنان إذا كانت الدولة ضعيفة، والجميع يصبح قويًا عندما تصبح الدولة قوية".
وتابع :"نحن اليوم نفتقد للدولة في ظل شبه سلطة، وحكومة تصريف أعمال تهرّب القوانين، وتُبقي الأمور معطلة، وتُجري بعض التعيينات كي توحي بأنها تعمل".
وأشار أن "الدستور اللبناني يعطل انتخاب رئيس جديد، بسبب اشتراطه وجود أكثرية 86 صوتًا نيابيًا، علاوة على قانون الانتخابات النيابية المفصّل على قياس الأشخاص وحصص الأحزاب ولا يفرز تمثيلاً عادلاً".
وشدد العميد المتقاعد على أن "انتخاب الرئيس يجب أن يكون فيه الدور الأساس للبنان وليس للخارج"، مستنكرًا "انتظار" الحلول والتوازنات الإقليمية في هذا الملف.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، دخل لبنان في حال فراغ رئاسي، بعد انتهاء ولاية ميشال عون، وفشل مجلس النواب، منذ ذلك الوقت، في انتخاب رئيس جديد.
مصالح
وعن علاقته حاليًا بالتيار الوطني الحر، أكد روكز عدم وجود علاقة بينه وبين قيادته اليوم، وإنما لديه علاقات طبيعية مع أفراد التيار.
وقال روكز: "الاستدارة التي قام بها التيار على حزب الله أخيرًا مصلحية ونتيجة ظرفية، وليست نابعة من منطلق بناء الدولة والمؤسسات".
وتساءل :"الواقع الذي ارتكزت عليه هذه الاستدارة كان موجودًا سابقًا. فلماذا لم تتمّ من قبل؟".