النائب السابق شامل روكز: الجبهة الجنوبية تضر لبنان وشعبه

قال العميد اللبناني المتقاعد والنائب السابق شامل روكز، إن "الجبهة الجنوبية للبلاد تضر لبنان وشعبه"، مؤكداً أن "حزب الله اتخذ قرار الحرب مع إسرائيل بمفرده".

وعبَّر روكز، وهو صهر الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في حديث مع "إرم نيوز"، عن أمله بتطبيق القرار (1701) كاملاً على طرفي الحدود، لبسط سلطة الدولة، وتفعيل دور الجيش اللبناني، وتأمين الاستقرار في الجنوب.

واتهم إسرائيل بمحاولة التوسع في الحرب، وضرب المنشآت الاقتصادية اللبنانية، على غرار العام 2006.

ومنذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشتبك ميليشيات حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود في جنوب لبنان، ما أوقع قتلى وجرحى لدى الطرفين.