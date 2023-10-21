بدء دخول شاحنات المساعدات عبر رفح إلى غزة

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية، صباح اليوم السبت، بدخول معبر رفح البري من سيناء إلى الجانب الفلسطيني في غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي من أمام المعبر، استمرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ باعتبار أهالي غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة، موضحا أن مصر هي عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.