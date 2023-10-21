بدء دخول شاحنات المساعدات عبر رفح إلى غزة
بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية، صباح اليوم السبت، بدخول معبر رفح البري من سيناء إلى الجانب الفلسطيني في غزة.
يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي من أمام المعبر، استمرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ باعتبار أهالي غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة، موضحا أن مصر هي عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.
من جانبه، أكد مسؤول حدود فلسطيني فتح معبر رفح، ودخول شاحنات الأمم المتحدة من الجانب الفلسطيني لجلب المساعدات.
وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل قالت إن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة قد يفتح اليوم السبت، ما يشي باحتمال تمكن الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع الفلسطيني المحاصر.
من جانبه، أكد مسؤول حدود فلسطيني فتح معبر رفح، ودخول شاحنات الأمم المتحدة من الجانب الفلسطيني لجلب المساعدات.
وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل قالت إن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة قد يفتح اليوم السبت، ما يشي باحتمال تمكن الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأضافت، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، أنها "تلقت معلومات" تفيد بأن معبر رفح سيفتح في العاشرة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش)، وتابعت: "لا نعلم إلى أي مدى سيظل مفتوحا لمغادرة المواطنين الأجانب غزة".