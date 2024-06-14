محاولات لإخماد حرائق على متن سفينة أوكرانية استهدفها الحوثيون

تجري محاولات حثيثة لإخماد حرائق مستمرة اندلعت على متن السفينة الأوكرانية (أم / في فيربينا) التي كانت تبحر في البحر الأحمر، بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي.

وقصفت ميليشيا الحوثي، الخميس، ناقلة بضائع ضخمة مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا، في خليج عدن، بصاروخيْ "كروز" مضادين للسفن.

ورست السفينة أم/في فيربينا مؤخراً في ماليزيا وكانت في طريقها إلى إيطاليا حاملة مواد بناء خشبية، وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية.

وبحسب البيان، "أبلغت السفينة (أم / في فيربينا) عن وقوع أضرار وحرائق على متنها حيث يواصل الطاقم مكافحة الحريق. وأصيب بحار مدني بجروح خطيرة خلال هذا الهجوم".

وأضاف البيان: "قامت طائرة من طراز (سي جي 58) تابعة للمدمرة (يو أس أي فلبين سي) بإجلاء طبي للبحار المصاب إلى سفينة قوة شريكة قريبة من الموقع لتلقي الرعاية الطبية".

وشددت القيادة المركزية على أن "هذا السلوك المتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

وأكد البيان أن "يدعي الحوثيون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فهم يستهدفون ويهددون حياة مواطني الدول الثالثة الذين لا علاقة لهم بالنزاع في غزة".

ونوهت القيادة المركزية إلى أن "التهديد المستمر الذي يسببه الحوثيون لأمكانية العبور الآمن في المنطقة يجعل من الصعب تقديم المساعدة الحيوية لشعب اليمن وكذلك لقطاع غزة".

وختم البيان بالقول: "ستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".