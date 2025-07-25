ماذا يعني اعتراف فرنسا بدولة فلسطين؟

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الاعتراف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، في خطة تحمل معاني عديدة.

ونشر ماكرون، الذي أعلن عن القرار عبر منصة إكس، رسالة بعث بها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يؤكد فيها عزم فرنسا على المضي قدماً في الاعتراف بدولة فلسطينية، والعمل على إقناع الشركاء الآخرين بأن يحذو حذوها.

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وبذلك، ستصبح فرنسا التي تضم أكبر جالية يهودية، وأكبر جالية مسلمة في أوروبا، أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، بحسب وكالة "رويترز".

ويقدم هذا دفعة أكبر لحركة تقودها حتى الآن دول أصغر وأكثر انتقادا لإسرائيل بشكل عام.

وحتى الآن، اعترفت 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين.

وفي وقت سابق، ضغطت كندا أيضاً على إسرائيل للسعي إلى السلام، إذ ندّد رئيس الوزراء مارك كارني "بتقاعسها عن منع الكارثة الإنسانية المتفاقمة سريعاً في غزة"، مؤكداً دعمه لحل الدولتين.

كما اتهم كارني إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بسبب منع المساعدات الممولة من كندا للمدنيين في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وقال: "تدعو كندا جميع الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية... ونكرر دعوتنا لحماس بالإفراج فورا عن جميع الرهائن، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة".

وذكرت الولايات المتحدة في برقية دبلوماسية، في يونيو/حزيرانن أنها تعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، حتى أنها قالت إن ذلك قد يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، ويؤدي إلى عواقب.

حل الدولتين

ويميل ماكرون، منذ أشهر، نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مساع للحفاظ على فكرة حل الدولتين على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها لثنيه عن ذلك.

ودرس المسؤولون الفرنسيون في البداية هذه الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة كانت فرنسا والسعودية تعتزمان استضافته، في يونيو/حزيران، لوضع معايير خريطة طريق لدولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.

وتأجل المؤتمر تحت ضغط أمريكي وبعد اندلاع الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً، وأغلق خلالها المجال الجوي لعدد من دول الشرق الأوسط، مما جعل من الصعب على ممثلي بعض الدول العربية الحضور.

وتحدد موعد جديد للمؤتمر مع خفض مستوى التمثيل فيه ليكون على مستوى الوزراء يومي 28 و29 يوليو تموز، على أن يُعقد حدث ثانٍ بمشاركة رؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.

زخم

ويهدف قرار الإعلان عن تلك الخطوة قبل المؤتمر الذي سيعقد، الأسبوع المقبل، إلى منح الفريق الفرنسي في الأمم المتحدة إطارا للعمل مع الدول الأخرى التي تدرس أيضاً الاعتراف بدولة فلسطينية أو لا تزال مترددة حيال ذلك.

ويقول دبلوماسيون إن ماكرون واجه مقاومة من حلفاء، مثل بريطانيا وكندا، بشأن مسعاه للاعتراف بدولة فلسطينية.

وسيتوجه نحو 40 وزير خارجية إلى نيويورك الأسبوع المقبل.

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"قنبلة نووية"

وأمضى المسؤولون الإسرائيليون شهوراً في الضغط لمنع ما وصفه البعض بأنه "قنبلة نووية" للعلاقات الثنائية.

ووفقاً لمصادر مطلعة على هذه المسألة، تراوحت تحذيرات إسرائيل لفرنسا بين تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعقيد مبادرات باريس الإقليمية بل وحتى التلميح إلى إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة في غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتقول إسرائيل إن الاعتراف بدولة فلسطينية، الآن، سيكون بمثابة مكافأة لحماس.

وكتب حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية على إكس أن قرار ماكرون يعكس "التزام فرنسا بالقانون الدولي، ودعم فرنسا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة".