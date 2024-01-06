فيديو.. اعترافات "خلية حوثية" زرعت عبوات ناسفة بالساحل الغربي

بثّ الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، مساء اليوم السبت، مقطعاً مرئياً، قال إنه "اعترافات بالصوت والصورة، لعناصر إرهابية كانت تنشط ضمن خلية واحدة تتبع ميليشيات الحوثي الانقلابية"، أُلقيَ القبض عليها في وقت سابق.

وتتكون الخلية المقبوض عليها، من 4 أفراد، تلقت تجنيدها وأشرف على تدريبها مسؤول خلايا العبوات التابع لميليشيات الحوثي المدعو (محمد علي حزام السودي)، ارتكزت مهامها على زراعة العبوات الناسفة وإحراق الأطقم العسكرية.