فيديو.. اعترافات "خلية حوثية" زرعت عبوات ناسفة بالساحل الغربي
بثّ الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، مساء اليوم السبت، مقطعاً مرئياً، قال إنه "اعترافات بالصوت والصورة، لعناصر إرهابية كانت تنشط ضمن خلية واحدة تتبع ميليشيات الحوثي الانقلابية"، أُلقيَ القبض عليها في وقت سابق.
وتتكون الخلية المقبوض عليها، من 4 أفراد، تلقت تجنيدها وأشرف على تدريبها مسؤول خلايا العبوات التابع لميليشيات الحوثي المدعو (محمد علي حزام السودي)، ارتكزت مهامها على زراعة العبوات الناسفة وإحراق الأطقم العسكرية.
ووفقاً لاعترافات الخلية المُسجّلة، فقد جرى تقسيم الخلية إلى فريقين، كل فريق مكون من شخصين، الفريق الأول اهتم بإحراق الأطقم العسكرية ومركبات المواطنين.
فيما أوكل للفريق الثاني، تنفيذ جرائم إرهابية، في الساحل الغربي، من خلال زراعة الألغام والعبوات الناسفة، واغتيال قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية؛ بغرض زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة، في كلٍ من مدينتي الخوخة وحيس جنوب محافظة الحديدة.
وبحسب بيان صادر عن القوات العسكرية المشتركة، فإنه جرى القبض على الخلية الإرهابية قبل أن تقوم بتنفيذ أي مهمة من مهامها الإرهابية، الموكلة إليها، حيث نجحت شعبة الاستخبارات بكشفهم في الوقت المناسب.
وكان الإعلام العسكري في الساحل الغربي، قد كشف أواخر الشهر الماضي، عن إلقاء القبض على خلية تخابر تابعة للميليشيات الحوثية، وقد عرض في مقطع مرئي مماثل جزءًا من اعترافاتهم، إذ كانوا يقومون بنقل المعلومات وإرسال الإحداثيات المتعلقة بتحركات وتعزيزات ومواقع الوحدات والقوات العسكرية المشتركة على امتداد مناطق الساحل الغربي، إلى الميليشيات الانقلابية.