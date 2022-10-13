من هو الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد‎‎؟

ونال رشيد الدكتوراه من جامعة مانشستر، بعد حصوله على منحة قدّمها الدكتور روبرت انكس سمث، وكانت أطروحته في اختصاص الهيدروليكس كذلك.

بدأت مسيرته السياسية في ستينيات القرن الماضي، عندما انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأصبح عضوًا فعالًا فيه، ومن ثم قياديًا في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا، وشارك في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني، منتصف سبعينيات القرن الماضي، ليكون مندوبًا للحزب في بريطانيا، وممثلًا له في عدد من الدول الأوروبية.

شارك عبداللطيف، في اجتماعات ومؤتمرات المعارضة التي أطاحت بنظام الحكم في العراق عام 2003، كما انتخب لعضوية قيادة المؤتمر الوطني العراقي عام 1992 حتى سقوط نظام صدام حسين، ولديه شبكة واسعة من العلاقات مع مختلف الأطراف العراقية الداخلية.

ولدى عبداللطيف قرابة مع الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني، فهو زوج شاناز إبراهيم أحمد، شقيقة زوجة جلال طالباني، هيرو إبراهيم.

عمل في جامعة السليمانية لتدريس مواضيع فنية من عام 1969 إلى عام 1971، وعمل مع شركة سير وليام هالكرو الاستشارية من عام 1971 إلى 1979، كما شغل منصب مدير مشروع في "منظمة الأغذية والزراعة" في المملكة العربية السعودية بين 1983 و 1986، وفي اليمن بين عام 1981 و 1982.

وتولى وزارة الموارد المائية، العراقية، منذ عام 2003 - 2010 ، كما عُين عقب ذلك مستشارًا في رئاسة الجمهورية، لغاية الآن.

وبعد الانتخابات النيابية التي أجراها العراق، العام الماضي، وبدء تلقي مجلس النواب، أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، قدم عبداللطيف أوراقة مرشحًا محسوبًا على حزب الاتحاد الوطني، الذي قدّم مرشحه الرئيسي وهو برهم صالح.

ترشيح منفرد

وعلى الرغم من أن الرئيس الجديد، عضو في الاتحاد الوطني، الكردستاني، لكنه رشّح بشكل منفرد، وساعدته الظروف السياسية والخلافات الحادة بين الأحزاب الكردية (الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني)، فضلًا عن الخلافات التي حصلت داخل قوى الإطار التنسيقي، بشأن المرشحين.

ومالت أغلب قوى الإطار التنسيقي إلى اختيار عبداللطيف، لعدة اعتبارات؛ أبرزها خلافاتها السابقة مع مرشح الاتحاد برهم صالح، الذي وقف في صف الاحتجاجات الشعبية عام 2019، كما أنه تسبب بإصدار قرار من المحكمة الاتحادية حينها، يقضي بإمكانية أن يكلف رئيس الجمهورية المرشح لتشكيل الحكومة، في حال أخفق المُكلف الأول بتشكيلها؛ ما يعني عدم العودة إلى الكتلة الأكبر، والتي تكون غالبًا "شيعية".

كما أن الكتل السنية، مثل تحالف السيادة، (أكثر من 60 مقعدًا)، صوتت لصالح الرئيس الجديد، عبداللطيف رشيد، وهذا يعود إلى تضامن السيادة مع الحزب الديمقراطي، باعتبارهم حلفاء سابقين ضمن تحالف "إنقاذ الوطن" الذي تشكل أولًا بقيادة مقتدى الصدر.

ودعم الحزب الديمقراطي، عبداللطيف رشيد، نكاية بالمرشح برهم صالح، وهذا يعود إلى الخلافات التي تفاقمت بين صالح والزعيم مسعود بارزاني؛ بسبب جملة ملفات.