"سيحين وقتك".. إسرائيل تهدد باغتيال عبد الملك الحوثي

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، باغتيال زعيم ميليشيا الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي.

وقال كاتس في منشور بالعبرية على منصة "إكس": "عبد الملك الحوثي، سيحين وقتك. سترسل لملاقاة حكومة بلدك وكل فصائل محور الشر التي تنتظر في أعماق الجحيم".

وأضاف: "الشعار الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود المكتوب على علم الحوثيين سيستبدل بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحدة".

وعقب اندلاع الحرب في غزة، بدأ الحوثيون المدعومون من إيران إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن مؤكدين أن ذلك يأتي اسنادًا للفلسطينيين.

في المقابل، شنّت إسرائيل ضربات دامية على مناطق سيطرة الحوثيين، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء.

وتوعّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر إكس، الحوثيين بأنهم "سيواصلون تلقي الضربات ودفع أثمان باهظة لأي محاولة لمهاجمة دولة إسرائيل".

أخبار ذات علاقة نقص المخزون.. الحوثيون "يقنّنون" استخدام الصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل

وفي أواخر أغسطس/ آب، قتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي، وتسعة وزراء ومسؤولان، في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لهم في صنعاء.