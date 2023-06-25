الأردن لـ"غريفيث": مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن "مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم، ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم".
وشدد الصفدي خلال استقباله اليوم الأحد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، على أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين، وحذر من تراجع الدعم الدولي لهم.
وأكد الصفدي أيضا، وفق بيان أورده الحساب الرسمي للخارجية الأردنية على "تويتر" اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة في توفير احتياجات اللاجئين، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.
وأطلع الصفدي غريفيث على الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
واستعرض التحديات التي تواجهها المملكة كدولة مستضيفة للاجئين السوريين، مؤكدًا أن عبء اللجوء مسؤولية دولية، وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن تلبية متطلباتهم الحياتية بشكل لائق إلى حين عودتهم إلى وطنهم هو واجب إنساني وضرورة أمنية إقليمية ودولية.
وتناولت المحادثات الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وآليات التعاون بين المملكة والمنظمات الأممية لمواجهة تحديات اللجوء السوري، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
من جانبه، عبر غريفيث عن تقديره الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في استضافة اللاجئين، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.