الأردن لـ"غريفيث": مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن "مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم، ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم".

وشدد الصفدي خلال استقباله اليوم الأحد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، على أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين، وحذر من تراجع الدعم الدولي لهم.

وأكد الصفدي أيضا، وفق بيان أورده الحساب الرسمي للخارجية الأردنية على "تويتر" اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة في توفير احتياجات اللاجئين، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.