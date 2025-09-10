الرئيس الإماراتي يصل البحرين والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الأربعاء إلى مملكة البحرين في زيارة أخوية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي والوفد المرافق لدى وصوله مطار قاعدة الصخير الجوية. كما كان في الاستقبال عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في البحرين.

ويرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد يضم كلًا من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة.

وشمل الوفد المصاحب علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة فهد العامري سفير الإمارات لدى مملكة البحرين.