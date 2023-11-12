بوريل يدعو إسرائيل لضبط النفس وإجلاء المرضى من غزة

دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة، وإجلاء مرضى المستشفيات الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، قائلًا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وأوضح بوريل في بيان أن "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدة على المستشفيات، وتُلحق خسائر مروّعة بالمدنيين والأطقم الطبية".

وأضاف: "يجب تزويد المستشفيات فورًا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحًا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".

وتابع: "في هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".