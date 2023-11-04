بمرور الأيام.. هل تبقى إسرائيل على استعداداتها وتحافظ حماس على قدرتها؟

معركة وجود ومصالح

في هذا الشأن، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، الدكتور عماد الدين الحمروني، أن المعطيات الراهنة لا تُوحي بفتح جبهات أوسع؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتولى قيادة المعركة، على أساس أنها معركة وجود لها كقوة عالمية تريد المحافظة على مصالحها في المنطقة.

وسادت تكهنات باتجاه الأمور إلى توسيع رقعة الحرب الدائرة، وفتح جبهات أخرى، واستبعد الحمروني، في حديث لـ"إرم نيوز"، فكرة المواجهة الشاملة بين الدول.

ولفت إلى أن مليشيا حزب الله اللبناني لن تدخل في المعركة، على أساس أن الأحزاب السياسية في بيروت تمارس ضغوطًا على زعيمها حسن نصر الله حتى لا تتكبد البلاد خسائر سياسية واقتصادية جرّاء دخوله طرفًا مباشرًا في الصراع.

أما الصين وروسيا، فيمكن وصف موقفهما بالباهت، رغم دعم وقف القتال، غير أن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة هي المتحكم في الصراع، وفق تقدير الحمروني الذي أشار إلى أن "بكين لديها مصالح اقتصادية تريد الحفاظ عليها، مثل موسكو التي تريد استغلال هذا الظرف لتكون لاعبًا رئيسًا في قضايا الشرق الأوسط".