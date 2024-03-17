السيسي: لن نسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على أن بلاده "لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية المرتقبة اليوم، وفق بيان للرئاسة المصرية، بحسب وكالة الأناضول.

وشهد اللقاء "التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة".