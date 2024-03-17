السيسي: لن نسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على أن بلاده "لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية المرتقبة اليوم، وفق بيان للرئاسة المصرية، بحسب وكالة الأناضول.
وشهد اللقاء "التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
كما تم "تناول الأوضاع الإقليمية"، خلال اللقاء، وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وشدد على أن "مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به".
والأحد، أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان، عن عقد قمة مصرية أوروبية لرفع مستوى العلاقات إلى "الشراكة الاستراتيجية"، وبحث ملف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المندلعة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.