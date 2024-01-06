الجيش الإسرائيلي يقتحم مدن وبلدات في الضفة الغربية
تشهد مدن وقرى الضفة الغربية عمليات اقتحام واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي وعمليات مداهمة لمنازل المواطنين واعتقال العشرات منهم، وسط اشتباكات شعبية وعسكرية.
وقال مراسل "إرم نيوز" إن عددًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت أمّر شمال الخليل وقامت بإلقاء قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، حيث أقدم الجنود الإسرائيليين على اقتحام عددًا من منازل المواطنين بالبلدة واعتقال عددًا من المواطنين.
وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبّان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم شعفاط شمال القدس بالحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) وسط إطلاق للرصاص الحي أُصيب على إثره مواطنين بجروح متوسطة.
وأشار إلى أن بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم تشهد عمليات مداهمة لمنازل المواطنين وعمليات اعتقال وتحقيق ميدانية. ووفق شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي داهم نحو 30 منزلًا بالبلدة واعتقل 17 مواطنًا وقام بالتحقيق معهم ميدانيًا وتم إطلاق سراح بعضهم فيما أبقى البعض الآخر رهن الاعتقال.
وفي شمال الضفة الغربية أفاد مراسلنا بأن حاجز الجلمة العسكري في مدينة جنين يشهد اشتباكًا عسكريًا عنيفًا بين المسلحين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى حرق للإطارات وإلقاء للقنابل اليدوية محلية الصنع.