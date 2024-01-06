الجيش الإسرائيلي يقتحم مدن وبلدات في الضفة الغربية‎

تشهد مدن وقرى الضفة الغربية عمليات اقتحام واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي وعمليات مداهمة لمنازل المواطنين واعتقال العشرات منهم، وسط اشتباكات شعبية وعسكرية.

وقال مراسل "إرم نيوز" إن عددًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت أمّر شمال الخليل وقامت بإلقاء قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، حيث أقدم الجنود الإسرائيليين على اقتحام عددًا من منازل المواطنين بالبلدة واعتقال عددًا من المواطنين.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبّان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم شعفاط شمال القدس بالحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) وسط إطلاق للرصاص الحي أُصيب على إثره مواطنين بجروح متوسطة.