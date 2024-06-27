بين "رائع" و"مثير للضحك".. مقترح تجنيد عرب الداخل يفجّر جدلا في إسرائيل

ما بين وصف الخطوة بـ"الرائعة" و"الكوميدية" و"الخطيرة"، تزايدت حدة الجدل في إسرائيل حول تجنيد أبناء المجتمع العربي في إسرائيل.

ويتعلق الجدل بالمطالبة بمساواة من يعرفون بـ "عرب 48" أو "عرب إسرائيل" أو "عرب الداخل" باليهود المتشددين دينيا "الحريديم"، في المشاركة بالخدمة العسكرية.

ويتزامن هذا الجدل مع التطورات الخاصة بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا ببدء تجنيد قرابة 3 آلاف من طلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددين هذا العام.

وقالت قناة "الآن 14" الإسرائيلية، أمس، إن نشطاء من اليمين بدؤوا حملات للمطالبة بتجنيد عرب الداخل أسوة بتجنيد الحريديم، ردًا على قرار المحكمة العليا.

كما كشفت أن شخصيات سياسية تعمل حاليًا على إعداد مشروعات قوانين ستطالب بتجنيد أبناء المجتمع العربي في إسرائيل وإلحاقهم بالجيش.

وأصبح تعداد السكان العرب في إسرائيل بحلول أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2023 قرابة 2.08 مليون نسمة، بما يعادل 21.1% من إجمال السكان. واقترب الحريديم من 1.3 مليون نسمة، أي قرابة 12.3% من إجمالي سكان إسرائيل، وفق هيئة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

وفي الأيام الأخيرة علق النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، على الحراك المطالب بتجنيد العرب، وذكر في حديث مع صحيفة "معاريف" أن موقفه ثابت بشأن رفض إلحاق الشباب العربي بالجيش الإسرائيلي.

وزير التعاون الإقليمي المنتمي لحزب "الليكود" دافيد أمساليم، كان تقدَّم قبل أسبوعين للمحكمة العليا بالتماس، يطالبها فيه بإصدار حكم بتجنيد الشباب العرب في إسرائيل.