قبيل "عملية رفح".. إسرائيل ترد على تحذيرات مصر

كشفت تقارير إسرائيلية أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين عقدوا اجتماعا مع نظرائهم المصريين، أكدوا خلاله أن الهجوم العسكري على رفح لن يتم إلا بتنسيق معهم، في حين هددت القاهرة بتعليق معاهدة السلام مع تل أبيب ونشرت الدبابات على حدودها.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبارا، عملوا أمس الأحد، على "تهدئة المخاوف المصرية" بشأن هجوم عسكري إسرائيلي وشيك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المضي قدمًا في الحملة دون خطة "ذات مصداقية" لحماية المدنيين.

وأفادت الصحيفة، أن تحركات المسؤولين الإسرائيليين جاءت بعد أيام من قول مسؤولين مصريين إن مصر هددت بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل إذا أرسلت الأخيرة قوات إلى رفح؛ إذ تخشى القاهرة أن يؤدي القتال إلى إغلاق طريق إمداد المساعدات الرئيس في القطاع المحاصر.