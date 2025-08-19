مقتل عنصرَي أمن سوريين بهجوم مسلح في طرطوس

لقي عنصران من الأمن الداخلي السوري حتفهما في هجوم مسلح استهدف دورية بمدينة طرطوس، غربي البلاد.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني في طرطوس قوله: "بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، فقام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن؛ ما أدى إلى استشهاد عنصرين".

وأضاف المصدر أن "المسلحين المجهولين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، والجهات المختصة تعمل على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".