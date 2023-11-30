أمريكا تضغط على تركيا للحد من جمع الأموال لحماس

قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية اليوم الخميس إنه ناقش مع مسؤولين بالحكومة التركية شعوره "بالقلق العميق" إزاء جمع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أموالا داخل تركيا واحتمال انتهاك القوانين المحلية.

وأضاف أن تركيا لها موقع "بارز" في خطط حماس لجمع الأموال ومن المرجح أن تستفيد الجماعة من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من السيولة النقدية وسط الحرب مع إسرائيل.

وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول في أوقات تتخللها اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أتراك ومجموعات مالية وتجارية "نشعر بقلق عميق إزاء قدرة حماس على مواصلة جمع الأموال والحصول على الدعم المالي (هنا في تركيا) لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل".

وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين لا تعتبر تركيا أن حماس جماعة إرهابية وتستضيف بعض أعضائها.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقاتلي حماس بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية" وانتقد إسرائيل بوصفها "دولة إرهابية" بسبب قصفها لغزة في الأسابيع الأخيرة.