تحذير إسرائيلي لسكان شمال غزة.. غادروا وإلا اعتبرناكم "إرهابيين"

وأوضحت الوكالة أن التحذير وصل عبر منشورات تحمل شعار الجيش الإسرائيلي منذ أمس السبت وعبر الهواتف المحمولة ورسائل صوتية في أنحاء قطاع غزة.

وذكر المنشور "تحذير عاجل لسكان غزة. وجودكم إلى الشمال من وادي غزة يعرّض حياتكم للخطر. الذي يختار عدم مغادرة شمال غزة إلى الجنوب من وادي غزة قد يتم تحديده على أنه متواطئ في منظمة إرهابية"

وذكرت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش يوزع منشورات تطلب من الأهالي النزوح باتجاه الجنوب.

وأضافت تلك الحسابات أن بعض الأهالي بدؤوا النوزح بالفعل إلى أماكن قد تكون آمنة كالمدارس وملاجئ الأونروا، رغم أن تلك المنشآت سبق أن تعرضت لقصف إسرائيلي.