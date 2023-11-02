اليابان تتعهد بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الخميس، إنها ستلتقي بمسؤولين فلسطينيين خلال جولة تشمل إسرائيل والأردن، وإنها ستبلغهم باستعداد اليابان لتقديم مساعدات للفلسطينيين.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين خلال الجولة التي تستمر يومين.

وقالت كاميكاوا بشأن اجتماعها مع المسؤولين الفلسطينيين "آمل أن أناقش كيفية الاستجابة للوضع الإنساني الخطير في منطقة غزة وكذلك التعبير بشكل مباشر عن استعداد اليابان لمواصلة تقديم المساعدات".

وفي حديث للصحفيين قبل المغادرة، قالت إنها على علم بالهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين وبمقتل العديد من المدنيين فيه.

وتابعت "أتفهم أن الجيش الإسرائيلي قال إن الضربة استهدفت نشطاء من حماس وبنية تحتية ذات صلة"، دون المزيد من التفاصيل.

وذكرت كاميكاوا أنه جرى إجلاء المواطنين اليابانيين العشرة وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية الراغبين في مغادرة غزة إلى مصر، وأشارت إلى أنهم في صحة جيدة.

وقالت إن اليابان ستبقى على اتصال مع مواطن آخر يعيش في غزة ويرغب في البقاء بها.