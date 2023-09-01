مسيرة "الأموات" تسعى لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل

شارك آلاف الإسرائيليين، من عرب ويهود، في مسيرة كبرى تحت شعار "مسيرة الأموات من أجل الأحياء"، احتجاجًا على تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي بإسرائيل.

وانطلقت المسيرة من مركز "حوريب" إلى ساحة "الأدوتوريوم"، في مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وجابت المسيرة شوارع المدينة، كما حمل المشاركون في المسيرة توابيت رمزية على أكتافهم، في إشارة لجرائم القتل المنتشرة في القرى والمدن العربية.

وكتبوا على التوابيت شعارات مناهضة للجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

وتخللت المسيرة وقفات احتجاجية عند مفارق الطرق، واختتمت بتظاهرة كبيرة تخللتها خطابات وفعاليات للتنديد، بالجريمة وتقاعس الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي في إسرائيل.

كما طالب المتظاهرون الحكومة والشرطة بتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في إسرائيل.

يشار إلى أن تفشي الجريمة بالمجتمع العربي في إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 160 مواطنًا منذ بداية العام الجاري، جميعهم من عرب إسرائيل.

وتأتي المسيرة استمرارًا لمسيرات سابقة نُظمت في تل أبيب بداية الشهر الجاري، وشارك فيها نحو 20 ألف شخص، بينهم قياديون ومسؤولون ورجال دين من مختلف الطوائف.