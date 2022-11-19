كردستان العراق ينفي تهريب أسلحة من الإقليم نحو إيران

نفت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم السبت، وجود عمليات تهريب للأسلحة من أراضيها نحو إيران.

وذكر المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيار عادل في بيان: إن "مواقع إخبارية إيرانية نشرت خبرًا على لسان جون بولتون الذي لا يشغل حاليًا أي منصب حكومي أو رسمي للولايات المتحدة الأمريكية، مفاده أن أسلحة تهرب عبر إقليم كردستان إلى جمهورية إيران"، مضيفًا أن "حكومة إقليم كردستان تنفي بشكل قاطع هذا الخبر الذي طالما تكرر".

وتابع المسؤول الكردي أن "حكومة الإقليم لم ولن تسمح أو تفسح الطريق بأي شكل من الأشكال للعبث بأمن أي دولة جارة عبر أراضي إقليم كردستان"، لافتًا إلى أن "أخبارًا كهذه هي عارية عن الصحة ومجرد أكاذيب".

وحسب وكالة آسوشيتد برس، فإن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني أبلغ المسؤولين العراقيين، بأن إيران ستشن هجومًا بريًا على إقليم كردستان، في حال عدم تشديد الإجراءات على الحدود وضد أحزاب كردستان إيران.

وتتهم إيران أحزاب كردستان العراق بتشجيع التظاهرات ضد الحكومة، وإرسال السلاح إلى كردستان إيران، لكن الحكومة الإيرانية لم تقدم حتى الآن أي دليل يثبت صحة هذه الادعاءات.