إسرائيل ترفض تسليم جثمان الفلسطيني ناصر أبو حميد

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس ما وصفها "المزاعم الفلسطينية التي تشير إلى تورط إسرائيل في وفاة الأسير أبو حميد".

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه "بعد تقييم الوضع وبناء على توصية المسؤولين الأمنيين، قررت إسرائيل الاحتفاظ بجثة الأسير ناصر أبو حميد، وعدم القيام بإعادتها للفلسطينيين".

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، أوضح مكتب غانتس، في بيان صحفي، أنه "سيتم الاحتفاظ بالجثة في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإعادة جثتي جنديين إسرائيليين، وجثتي إسرائيليين آخرين محتجزين لدى حركة حماس في غزة".

وقبل بضع سنوات، صدر قرار في مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي، بأن الأسرى الفلسطينيين الذين يموتون في السجن أو يموتون في هجوم، ويرتبطون بحركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي، سيحتجزون في إسرائيل، ولن يطلق سراحهم بهدف المساومة، خاصة إذا كانت هناك صفقة مع الفلسطينيين، وفق ما ذكرته القناة العبرية.

ويوم أمس الثلاثاء، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستقدم رأيها بشأن احتجاز أو الإفراج عن جثمان الأسير ناصر أبو حميد، وستحدد ما إذا كانت هناك مخاوف من اندلاع انتفاضة أو توتر في السجون أو في مناطق السلطة بعد احتجاز الجثمان، أم هناك إمكانية لاحتجازها من أجل التفاوض عليها فيما بعد.