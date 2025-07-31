"لا نية لإبادة الدروز".. تصريحات الشيباني تفجر الجدل (فيديو)

أشعلت تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بشأن الدروز، جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في موسكو اليوم الخميس، إنه "لا نية للحكومة السورية لإبادة الدروز".

ولفت إلى أن هناك من يستغل الدروز للتدخل في الشؤون السورية، خاصة من قبل إسرائيل، وأن هناك جماعات مسلحة بالسويداء ترغب في إثبات عدم قدرة الحكومة على ضبط الأمن.

وتساءل الناشط السياسي محمد يسر، في منشور على "إكس": "معقول هيك منطق!! هل هذا كلام يليق بـ(وزير خارجية) لا نية للحكومة لإبادة الدروز؟!".

وقال حساب "ابن كردستان الحرة": "كتر الله خيرك فكرنا إنو عندكم النية آسفين على سوء التقدير".

وأشار الشيباني في تصريحاته، التي أوردتها وكالة "سبوتنيك"، إلى أن سوريا "سئمت الحرب، وليس لدى دمشق أي خطط عدوانية ضد إسرائيل".

وأوضح أن "هناك مشاكل في وجود السلاح خارج سيطرة الدولة، وأن هناك توجيهات واضحة بعدم الإساءة لأي مدني وحماية جميع طوائف الشعب السوري، لكن التدخل الإسرائيلي هو ما يعيق ذلك".

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وتابع الشيباني: "مشهد الانسحاب تلاه حرب بين البدو والقوات المسلحة في السويداء.. الحل أن تضطلع الدولة بحماية المدنيين، وأي تدخل خارجي ستكون نتيجته الفوضى".

وشدد على أن "الدولة السورية مسؤولة عن الجميع، وأي لعب بهذه الورقة سيؤدي إلى الفوضى مجددًا".