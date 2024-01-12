اليمن.. تجدد الغارات على مواقع حوثية في "الحديدة"

تجددت الانفجارات صباح اليوم الجمعة، إثر الغارات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا، على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق من محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على مياه البحر الأحمر، غربي البلاد.

وأفادت مصادر محلية، لـ"إرم نيوز"، أن غارتين استهدفتا مطار الحديدة ومعسكر القوات الجوية، غربي مدينة الحديدة، مركز المحافظة، صباح الجمعة، بعد نحو ساعات على أولى الهجمات التي شملت ذات الموقعين ومناطق أخرى من المحافظة.

وشنّت القوات الأمريكية والبريطانية، عشرات الغارات الجوية والبحرية، على أهداف تابعة للحوثيين في ست محافظات يمنية، وهي العاصمة صنعاء، ومحافظات الحديدة، وحجة، وتعز المطلة على مياه البحر الأحمر غربي البلاد، وذمار وسط البلاد، ومحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أقصى شمال البلاد.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر في قدرات الحوثيين العسكرية، أو عن وقوع أضرار في صفوف المدنيين المناطق المستهدفة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، عن ضربات مشتركة شنتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة، وبدعم من استراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، بهدف "إضعاف قدرتها على الاستمرار في الهجمات غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والتجارية في البحر الأحمر".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن الضربات استهدفت "أنظمة الرادار والدفاع الجوي ومواقع التخزين ومنصات إطلاق الهجمات الأحادية الاتجاه على الأنظمة الجوية بدون طيار، وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية".