العالم العربي

تنذر بكارثة غير مسبوقة.. ماكرون ينتقد خطط إسرائيل بشأن غزة

إيمانويل ماكرونالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 12:40 م

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خطط إسرائيل لتكثيف عمليتها العسكرية في غزة، ووصفها بأنها تنذر بكارثة غير مسبوقة.

واقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة.

 والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة الأمنية في إسرائيل على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع المدمر.

وأثارت الخطة انتقادات حادة من الداخل والخارج.

وقال ماكرون، في تصريحات أرسلها مكتبه للصحفيين، وأوردتها "رويترز"، إن "إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة ومناطق الخيام في المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة محققة غير مسبوقة، وخطوة نحو حرب لا نهاية لها".

وأضاف ماكرون "سيظل الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة الضحايا الرئيسيين لهذه الاستراتيجية".

