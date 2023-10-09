ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في هجمات إسرائيل إلى 687 شخصًا
قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفع إلى 687 شخصًا.
وأضاف المتحدث في تصريحات أن 3726 أصيبوا، مشيرًا إلى أن القتلى بينهم 140 طفلًا و105 نساء.
ومنذُ يوم السبت الماضي، يدور صراع بين الفصائل الفلسطينية، التي أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، والجيش الإسرائيلي، الذي أطلق عليه اسم "السيوف الحديدية".
وشنت حركة حماس عمليتها الواسعة النطاق، فجر يوم السبت الماضي، بدءا من الساعة 6,30 (3,30 ت غ) بحسب الجيش الإسرائيلي، وغداة الذكرى الخمسين لحرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وفي اليوم الأخير من عيد المظلات (سوكوت) في إسرائيل.