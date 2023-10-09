ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في هجمات إسرائيل إلى 687 شخصًا

قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفع إلى 687 شخصًا.

وأضاف المتحدث في تصريحات أن 3726 أصيبوا، مشيرًا إلى أن القتلى بينهم 140 طفلًا و105 نساء.