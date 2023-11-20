اجتماع عربي روسي في موسكو لبحث حرب غزة الثلاثاء

أعلنت موسكو، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد اجتماعًا غدًا مع وزراء خارجية دول من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث الحرب في غزة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ريا نوفستي": من المقرر غدًا في موسكو عقد اجتماع لوزير الخارجية مع وفد يضم عددًا من وزراء خارجية دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الذين سيصلون العاصمة الروسية وفقًا للقرار المتخذ في قمة الرياض لمناقشة الوضع في قطاع غزة".