اجتماع عربي روسي في موسكو لبحث حرب غزة الثلاثاء
أعلنت موسكو، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد اجتماعًا غدًا مع وزراء خارجية دول من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث الحرب في غزة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ريا نوفستي": من المقرر غدًا في موسكو عقد اجتماع لوزير الخارجية مع وفد يضم عددًا من وزراء خارجية دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الذين سيصلون العاصمة الروسية وفقًا للقرار المتخذ في قمة الرياض لمناقشة الوضع في قطاع غزة".
وشنت إسرائيل حربًا مدمرة على غزة في أعقاب هجوم لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تقول تل أبيب إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين، بينما خلف القصف الإسرائيلي أكثر من 13 ألف قتيل و30 ألف مصاب، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ودعت روسيا في أكثر من مرة إلى وقف الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لحل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة.