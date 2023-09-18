الجيش الإسرائيلي يشدد إجراءاته ويغلق مناطق في الضفة الغربية

أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس بالضفة الغربية، وشددت إجراءاتها الأمنية تزامنًا مع الأعياد اليهودية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر قولها، إن القوات الإسرائيلية أغلقت حاجز "دير شرف" العسكري الواصل بين نابلس وجنين وطولكرم.

وأضافت المصادر، أن القوات الإسرائيلية احتجزت مركبات المواطنين المارة، وفتشتها بشكل دقيق، كما أغلقت حاجز "صرة" في كلا الاتجاهين، ومنعت الفلسطينيين من المرور.

وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت أيضًا طريق "المربعة"، وحاجز "حوارة" العسكري جنوب نابلس بشكل كامل أمام حركة المواطنين، كذلك حاجز "الـ17" العسكري شمالًا بكلا الاتجاهين ما أدى لأزمة مرورية خانقة.