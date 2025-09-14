"لحماية الرهائن".. نتنياهو يعقد مشاورات عاجلة قبل توسيع اجتياح غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعقد مشاورات عاجلة لبحث سبل حماية الرهائن قبل توسيع نطاق العملية البرية في غزة.

ويشارك في الاجتماع الوزراء يسرائيل كاتس، ورون ديرمر، وجدعون ساعر، إلى جانب أرييه درعي، ورئيس الأركان إيال زامير، ومدير الموساد ديدي برنياع، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) اللواء احتياط نيتسان ألون، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش.

وفي وقت سابق السبت، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين إسرائيليين في مدينة بيتج تيكفا شرقي تل أبيب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

واحتج مئات المتظاهرين ضد الحكومة من أجل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وجاءت التظاهرة في مدينة بتاح تكفا، حيث أقيمت فعالية "رفع نخب" لأعضاء حزب الليكود بمناسبة رأس السنة العبرية، إذ رفع المتظاهرون لافتات تدعو لإعادة الرهائن، فيما عمدوا إلى إعاقة مرور أعضاء الليكود.

وفي سياق مُتصل، قال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان، السبت، إن نتنياهو يمثّل "عقبة" أمام إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.



