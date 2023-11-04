البحر الأحمر.. نقطة ساخنة لردع التهديدات والاستجابة للتحديات الناشئة

بات البحر الأحمر نقطة ساخنة مهمة للقتال الصاروخي، مع تصاعد التوترات في المنطقة، وفق ما أوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن "القوات البحرية الأمريكية وحلفاءها في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر يقومون ببناء قواتهم البحرية تدريجياً؛ بهدف ردع الخصوم المحتملين، مثل وكلاء إيران من حماس وحزب الله والحوثيين".

وقالت: "تتمركز حاملتا طائرات تعملان بالطاقة النووية، جيرالد آر فورد ودوايت دي أيزنهاور، في شرق البحر الأبيض المتوسط، إذ تعمل الحاملتان كأصول استراتيجية، وتقدمان خيارات تتراوح بين الردع وقدرات الضرب، وتعد سفينة فورد على وجه الخصوص أكبر سفينة حربية تم بناؤها على الإطلاق، وتوجد سفينة آيزنهاور، التي يشار إليها غالبًا باسم العصا الغليظة، في المنطقة أيضًا، لكن وجهتها الدقيقة لا تزال غير مؤكدة".

وأضافت أن "البحر الأحمر يعد نقطة محورية بسبب النشاط الصاروخي المستمر، إذ اعترضت السفينة الأمريكية يو إس إس كارني العديد من الصواريخ والطائرات بدون طيار في المنطقة، ولمواجهة هذا التهديد، قامت البحرية الأمريكية بوضع مدمرات وسفن أخرى لاعتراض الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار، وحماية مجموعة باتان البرمائية الجاهزة".

وأردفت أن "دولا أخرى في المنطقة، مثل إسرائيل، نشرت طرادات متعددة المهام من طراز ساعر 5 في البحر الأحمر، إذ يتم تأكيد أهمية الدفاع الجوي في هذه البيئة المعقدة، لا سيما أن التهديدات الجوية الصاروخية تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الأصول".