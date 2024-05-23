نتنياهو يحرض الجيش على نشر مشاهد "أكثر فظاعة" من 7 أكتوبر

كشفت قناة عبرية عن تعليمات أصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعرض المزيد من مقاطع الفيديو، عقب الضجة التي أحدثها تسريب فيديو المراقبات الإسرائيليات في قاعدة "ناحال عوز" العسكرية، أثناء اقتيادهن إلى الأسر في غزة.

ولم يكن فيديو المجندات الإسرائيليات لينشر في وسائل الإعلام دون موافقة عائلاتهن.

وقررت العائلات قبول النشر عقب انسداد الأفق وشعور أفرادها أن الحكومة والجيش فشلا في إعادة ذويهم، أو أن نتنياهو يبحث عن "النصر المطلق"، الذي قد يعني تراجع فرص عودة الأسرى أحياء.

وذكرت قناة "الأخبار الـ12" العبرية، أمس الأربعاء، أن نتنياهو توجه في الأيام الأخيرة إلى مسؤولي الجيش، وطلب منهم نشر المزيد من مقاطع الفيديو التي تظهر ما قالت إنها "فظائع الـ7 من أكتوبر".